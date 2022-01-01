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На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО

На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО
Волинська обласна прокуратура скерувала суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 50-річною громадянкою України, мешканкою селища Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, колабораційної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Жінку обвинувачують у тому, що в квітні 2022 року вона добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду «помічника прокурора прокуратури Станично-Луганського району Генеральної прокуратури» так званої ЛНР, що діє на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia) у відсутності самої підозрюваної.

Псевдопрокурорці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.
На Волині судитимуть псевдопрокурорку, яка добровільно погодилася співпрацювати із загарбниками. ФОТО

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Росія, Україна, війна, прокуратура, Волинь
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