Лікується від контузії: Луцький зоопарк прихистив ведмедя з Донбасу

Лікується від контузії: Луцький зоопарк прихистив ведмедя з Донбасу
У звільненому населеному пункті Ямпіль, що на Донеччині, у приватному зоопарку українські бійці знайшли ведмедя, якого кинули напризволяще. Захисники через волонтерів зв'язалися із Луцьким зоопарком.

Про це розповідають на сторінці притулку.

Керівниця зоопарку Людмила Денисенко скоординувала усіх задіяних у "спецоперації", і завдяки Центр порятунку диких тварин та Наталії Попової ведмедя забрали із Донеччини.

"Все вийшло: мішку вивезли в безпечне місце. Виявилось, що він був контужений. Діагностика/реабілітація – і поїде в новий зоопарк. Вояки в захваті від фаховості волонтерів", - йдеться у дописі Варави Валентини з ініціативи Ініціатива Е+, до якої найперше звернулися бійці з проханням врятувати ведмедя.
Лікується від контузії: Луцький зоопарк прихистив ведмедя з Донбасу
Лікується від контузії: Луцький зоопарк прихистив ведмедя з Донбасу

Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко уточнює, що саме згуртованість українців дозволяє творити дива і занходити вихід із найважчих ситуацій.

"Від війни страждають і люди, і тварини. Останні не спроможні подбати про себе самотужки. Тож їхній порятунок можливий лише завдяки нашій людяності та небайдужості", - наголошує очільниця зоопарку.

Врятований ведмідь не має жодних документів, проте вже отримав нову кличку - Ямпіль. Він наразі лікується від контузії та інших отриманих травм, а у притулку шукають прихисток тварині за кордоном.

Там, констатує Людмила Денисенко, його зможуть краще реабілітувати та забезпчити гідні умови проживання. Адже українські зоопарки війна з росією поставила на межу виживання. І їхнє основне завдання - забезпечити гідні умови утриманням наявним колекціям.
Лікується від контузії: Луцький зоопарк прихистив ведмедя з Донбасу

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Теги: зоопарк, Луцьк, ведмідь, Ямпіль
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