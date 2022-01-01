Лікується від контузії: Луцький зоопарк прихистив ведмедя з Донбасу





Про це розповідають на



Керівниця зоопарку Людмила Денисенко скоординувала усіх задіяних у "спецоперації", і завдяки Центр порятунку диких тварин та Наталії Попової ведмедя забрали із Донеччини.



"Все вийшло: мішку вивезли в безпечне місце. Виявилось, що він був контужений. Діагностика/реабілітація – і поїде в новий зоопарк. Вояки в захваті від фаховості волонтерів", - йдеться у дописі Варави Валентини з ініціативи Ініціатива Е+, до якої найперше звернулися бійці з проханням врятувати ведмедя.



Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко уточнює, що саме згуртованість українців дозволяє творити дива і занходити вихід із найважчих ситуацій.



"Від війни страждають і люди, і тварини. Останні не спроможні подбати про себе самотужки. Тож їхній порятунок можливий лише завдяки нашій людяності та небайдужості", - наголошує очільниця зоопарку.



Врятований ведмідь не має жодних документів, проте вже отримав нову кличку - Ямпіль. Він наразі лікується від контузії та інших отриманих травм, а у притулку шукають прихисток тварині за кордоном.



Там, констатує Людмила Денисенко, його зможуть краще реабілітувати та забезпчити гідні умови проживання. Адже українські зоопарки війна з росією поставила на межу виживання. І їхнє основне завдання - забезпечити гідні умови утриманням наявним колекціям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У звільненому населеному пункті Ямпіль, що на Донеччині, у приватному зоопарку українські бійці знайшли ведмедя, якого кинули напризволяще. Захисники через волонтерів зв'язалися із Луцьким зоопарком.Про це розповідають на сторінці притулку.Керівниця зоопаркускоординувала усіх задіяних у "спецоперації", і завдяки Центр порятунку диких тварин та Наталії Попової ведмедя забрали із Донеччини."Все вийшло: мішку вивезли в безпечне місце. Виявилось, що він був контужений. Діагностика/реабілітація – і поїде в новий зоопарк. Вояки в захваті від фаховості волонтерів", - йдеться у дописіз ініціативи Ініціатива Е+, до якої найперше звернулися бійці з проханням врятувати ведмедя.Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко уточнює, що саме згуртованість українців дозволяє творити дива і занходити вихід із найважчих ситуацій."Від війни страждають і люди, і тварини. Останні не спроможні подбати про себе самотужки. Тож їхній порятунок можливий лише завдяки нашій людяності та небайдужості", - наголошує очільниця зоопарку.Врятований ведмідь не має жодних документів, проте вже отримав нову кличку -. Він наразі лікується від контузії та інших отриманих травм, а у притулку шукають прихисток тварині за кордоном.Там, констатує Людмила Денисенко, його зможуть краще реабілітувати та забезпчити гідні умови проживання. Адже українські зоопарки війна з росією поставила на межу виживання. І їхнє основне завдання - забезпечити гідні умови утриманням наявним колекціям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію