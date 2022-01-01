У Ковелі зупинили автівку, завантажену «лівою» горілкою. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Днями патрульні міста Ковеля зупинили автомобіль Renault для перевірки документів, а знайшли там ящики з горілкою.
Про це повідомили у пресслужбі патрульних.
За кермом перебував 32-річний ковельчанин, який перевозив в кузові автомобіля ящики із різними видами горілчаних напоїв.
Загалом, під час поверхневої перевірки автомобіля, поліцейські виявили 50 герметичних пакетів, без акцизних марок та 320 пляшок з ідентичними акцизними марками із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин подій. Всю невідому речовину та автомобіль вилучили.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульних.
За кермом перебував 32-річний ковельчанин, який перевозив в кузові автомобіля ящики із різними видами горілчаних напоїв.
Загалом, під час поверхневої перевірки автомобіля, поліцейські виявили 50 герметичних пакетів, без акцизних марок та 320 пляшок з ідентичними акцизними марками із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з‘ясування обставин подій. Всю невідому речовину та автомобіль вилучили.
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