Студентів-переселенців переведуть на бюджетну форму навчання

Студентів-переселенців переведуть на бюджетну форму навчання
Уряд ухвалив постанову щодо переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців та тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

«Студентів, які є ВПО або перебувають на ТОТ, переведуть у виші на бюджетну форму навчання – рішення уряду. Сьогодні урядом ухвалено відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням президента України Володимира Зеленського», – йдеться у повідомленні.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, а також де тривають військові (бойові) дії або тимчасово захоплені або оточені. Постанова дозволяє перевести на навчання за кошти внутрішньо переміщених осіб, які виїхали із таких територій.

У Мінреінтеграції зазначили, що таку можливість отримали діти загиблих захисників України та учасники бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, документ визначає механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, які здобувають професійну вищу або вищу освіту та віднесені до закладів професійної вищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності у минулих роках на контрактних умовах.

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Теги: студенти-переселенці, бюджет, університети
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