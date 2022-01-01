Вбивця 62-річного лучанина, який зарізав свою дружину та доньку, отримав 7,5 років позбавлення волі

Вбивця 62-річного лучанина, який зарізав свою дружину та доньку, отримав 7,5 років позбавлення волі
Постановили вирок 19-річному волинянину, який у Луцькому СІЗО побив до смерті 62-річного підозрюваного в убивстві дружини та доньки.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 19-річним раніше судимим жителем одного із сіл Ковельського району 62-річному волинянину, який утримувався в Луцькому слідчому ізоляторі, тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Удень 9 серпня 2021 року між двома чоловіками, які перебували у СІЗО в одній камері, виник конфлікт, в ході якого молодик завдав потерпілому травм, що призвели до смерті.

Померлий перебував під вартою, адже його підозрювали в убивстві дружини і доньки, яке сталося 20 липня 2021 року в Луцьку.

Наступних сім років та шість місяців визнаний винуватим у вчиненні цього злочину молодик проведе за ґратами.

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Теги: Луцьке СІЗО, вбивство, волинянин
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