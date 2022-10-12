В Україні підвищують ціни на дизель, бензин та автогаз





Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», інформує



Більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне: у мережах Shell, БРСМ-Нафта і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.



На станціях «Укр-Петроль» ціна на ДП виросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на «Олас» – також на 1 грн/л, до 53,90 грн/л.



У мережах VostokGaz і Mango дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.



На станціях «Укр-Петроль», «Олас», Chipo й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.



Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр.



Зокрема, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 коп./л, до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На «Авантаж 7» газ здорожчав на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.



У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, «Олас», Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз здорожчав на 5-55 коп./л.



Консолідована мережа «Привату» збільшила ціни на 16 коп./л – на АЗС мережі автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищила вартість дизельного палива, бензину та скрапленого газу.Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», інформує «Економічна правда» з посиланням на Enkorr.Більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне: у мережах Shell, БРСМ-Нафта і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.На станціях «Укр-Петроль» ціна на ДП виросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на «Олас» – також на 1 грн/л, до 53,90 грн/л.У мережах VostokGaz і Mango дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.На станціях «Укр-Петроль», «Олас», Chipo й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр.Зокрема, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 коп./л, до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На «Авантаж 7» газ здорожчав на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, «Олас», Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз здорожчав на 5-55 коп./л.Консолідована мережа «Привату» збільшила ціни на 16 коп./л – на АЗС мережі автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.

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