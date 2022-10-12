В Україні підвищують ціни на дизель, бензин та автогаз

В Україні підвищують ціни на дизель, бензин та автогаз
Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищила вартість дизельного палива, бензину та скрапленого газу.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», інформує «Економічна правда» з посиланням на Enkorr.

Більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне: у мережах Shell, БРСМ-Нафта і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.

На станціях «Укр-Петроль» ціна на ДП виросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на «Олас» – також на 1 грн/л, до 53,90 грн/л.

У мережах VostokGaz і Mango дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.

На станціях «Укр-Петроль», «Олас», Chipo й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр.

Зокрема, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 коп./л, до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На «Авантаж 7» газ здорожчав на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.

У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, «Олас», Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз здорожчав на 5-55 коп./л.

Консолідована мережа «Привату» збільшила ціни на 16 коп./л – на АЗС мережі автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.

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Теги: ціни на бензин, газ, АЗС, дизель
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