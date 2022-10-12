В Україні підвищують ціни на дизель, бензин та автогаз
Сьогодні, 17:33
Низка операторів роздрібного ринку 12 жовтня підвищила вартість дизельного палива, бензину та скрапленого газу.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», інформує «Економічна правда» з посиланням на Enkorr.
Більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне: у мережах Shell, БРСМ-Нафта і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.
На станціях «Укр-Петроль» ціна на ДП виросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на «Олас» – також на 1 грн/л, до 53,90 грн/л.
У мережах VostokGaz і Mango дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.
На станціях «Укр-Петроль», «Олас», Chipo й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.
Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр.
Зокрема, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 коп./л, до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На «Авантаж 7» газ здорожчав на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.
У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, «Олас», Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз здорожчав на 5-55 коп./л.
Консолідована мережа «Привату» збільшила ціни на 16 коп./л – на АЗС мережі автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.
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Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», інформує «Економічна правда» з посиланням на Enkorr.
Більшість операторів підняли ціни на дизельне пальне: у мережах Shell, БРСМ-Нафта і Chipo воно здорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л й 52,20 грн/л відповідно.
На станціях «Укр-Петроль» ціна на ДП виросла на 1 грн/л до 50,60 грн/л, на «Олас» – також на 1 грн/л, до 53,90 грн/л.
У мережах VostokGaz і Mango дизпальне додало в ціні 2 грн/л і 80 коп./л, до 52,39 грн/л і 52,19 грн/л відповідно.
На станціях «Укр-Петроль», «Олас», Chipo й VostokGaz на 0,5-2 грн/л здорожчали бензини.
Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 12 жовтня зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр.
Зокрема, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 18 і 20 коп./л, до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На «Авантаж 7» газ здорожчав на 40 коп./л, до 25,25 грн/л.
У мережах «БРСМ-Нафта», Shell, «Олас», Rodnik, VostokGaz і Mango автогаз здорожчав на 5-55 коп./л.
Консолідована мережа «Привату» збільшила ціни на 16 коп./л – на АЗС мережі автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л.
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