На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Бондарук
Сьогодні, 17:59
На війні з Росією загинув 34-річний воїн із села Озеряни, що на Турійщині, Олександр Бондарук.
Про це повідомили у Турійській громаді.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю загиблого воїна Олександра Бондарука, мешканця села Озеряни. На 34 році обірвалося життя нашого земляка на Харківщині, поблизу населеного пункту Першотравневе – Олександр загинув 6 жовтня внаслідок підриву під час виконання бойового завдання. Без тата залишилася десятирічна донечка", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошена триденна жалоба.
Про дату поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю загиблого воїна Олександра Бондарука, мешканця села Озеряни. На 34 році обірвалося життя нашого земляка на Харківщині, поблизу населеного пункту Першотравневе – Олександр загинув 6 жовтня внаслідок підриву під час виконання бойового завдання. Без тата залишилася десятирічна донечка", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошена триденна жалоба.
Про дату поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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