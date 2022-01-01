На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Бондарук

Олександр Бондарук.



Про це



«Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю загиблого воїна Олександра Бондарука, мешканця села Озеряни. На 34 році обірвалося життя нашого земляка на Харківщині, поблизу населеного пункту Першотравневе – Олександр загинув 6 жовтня внаслідок підриву під час виконання бойового завдання. Без тата залишилася десятирічна донечка", - йдеться у повідомленні.



У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошена триденна жалоба.



Про дату поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з Росією загинув 34-річний воїн із села Озеряни, що на Турійщині,Про це повідомили у Турійській громаді.«Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю загиблого воїна Олександра Бондарука, мешканця села Озеряни. На 34 році обірвалося життя нашого земляка на Харківщині, поблизу населеного пункту Першотравневе – Олександр загинув 6 жовтня внаслідок підриву під час виконання бойового завдання. Без тата залишилася десятирічна донечка", - йдеться у повідомленні.У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошена триденна жалоба.Про дату поховання повідомлять згодом.

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