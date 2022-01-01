На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Бондарук

На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Бондарук
На війні з Росією загинув 34-річний воїн із села Озеряни, що на Турійщині, Олександр Бондарук.

Про це повідомили у Турійській громаді.

«Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю загиблого воїна Олександра Бондарука, мешканця села Озеряни. На 34 році обірвалося життя нашого земляка на Харківщині, поблизу населеного пункту Першотравневе – Олександр загинув 6 жовтня внаслідок підриву під час виконання бойового завдання. Без тата залишилася десятирічна донечка", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошена триденна жалоба.

Про дату поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: загинув, волинянин, Бондарук, воїн
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