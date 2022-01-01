Волинянка передала на ЗСУ автомобіль покійного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 18:25
Волинянка Любов Антонюк разом з сином та внуком вирішила передати на потреби Збройних сил України "жигулі" покійного чоловіка.
Про це Суспільному розповів волонтер Василь Гут.
З його слів, з ним зв'язався внук Любові Антонюк та повідомив про те, що в селі Туличів Турійської громади в господарстві бабусі зберігається ВАЗ 21013. Хоча на машину були покупці, проте родина вирішила передати її на потреби військових.
"Два роки авто ніхто не їздив, відтоді, як помер його власник. Машина була не на ходу. Ми знайшли волонтера-благодійника, який лафетою її забрав", – говорить Василь Гут.
Волонтер Володимир Тарасюк перевіз машину з Турійська до Володимира. Там місцевий майстер, який лагодить авто для військових, Максим Клим'юк має довести її до ладу. Машину планують пофарбувати, перевірити акумулятор, ходову частину та мотор.
Волонтер додає: на фронт більше потрібні повнопривідні машини "Волинянки" та УАЗи, але й така допомога є важливою.
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Про це Суспільному розповів волонтер Василь Гут.
З його слів, з ним зв'язався внук Любові Антонюк та повідомив про те, що в селі Туличів Турійської громади в господарстві бабусі зберігається ВАЗ 21013. Хоча на машину були покупці, проте родина вирішила передати її на потреби військових.
"Два роки авто ніхто не їздив, відтоді, як помер його власник. Машина була не на ходу. Ми знайшли волонтера-благодійника, який лафетою її забрав", – говорить Василь Гут.
Волонтер Володимир Тарасюк перевіз машину з Турійська до Володимира. Там місцевий майстер, який лагодить авто для військових, Максим Клим'юк має довести її до ладу. Машину планують пофарбувати, перевірити акумулятор, ходову частину та мотор.
Волонтер додає: на фронт більше потрібні повнопривідні машини "Волинянки" та УАЗи, але й така допомога є важливою.
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