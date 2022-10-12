Чехія забороняє в’їзд росіянам за шенгенською візою





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"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації", – сказав глава чеського МЗС Ян Ліпавський.



"Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді", – додав він.



Він уточнив, що це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.



Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів у попередні тижні.



Водночас уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.



"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", – додав глава чеської дипломатії.



Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Чехії в середу ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт міністерства закордонних справ Чехії."Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації", – сказав глава чеського МЗС"Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді", – додав він.Він уточнив, що це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів у попередні тижні.Водночас уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію."Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", – додав глава чеської дипломатії.Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

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