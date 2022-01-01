Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 14°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.



Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небо, ясне у Луцьку вранці 13 жовтня, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 14°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

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