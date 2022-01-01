На Рівненщині під час повітряної тривоги ППО збила ворожу ціль





Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.



Очільник області проінформував, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Рівненщині з 18:38 до 19:19, військові збили ворожу ціль.



"Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога - за нами", - йдеться у дописі Віталія Коваля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль.Про це повідомив голова Рівненської ОВАОчільник області проінформував, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Рівненщині з 18:38 до 19:19, військові збили ворожу ціль."Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога - за нами", - йдеться у дописі Віталія Коваля.

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