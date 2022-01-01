На Рівненщині під час повітряної тривоги ППО збила ворожу ціль

На Рівненщині під час повітряної тривоги ППО збила ворожу ціль
На Рівненщині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Очільник області проінформував, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Рівненщині з 18:38 до 19:19, військові збили ворожу ціль.

"Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога - за нами", - йдеться у дописі Віталія Коваля.

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Теги: Рівненщина, ППО
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