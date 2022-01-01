Україна отримає новітні системи ППО та необхідну техніку для наступу: підсумки «Рамштайну-6»





Україна отримає новітні системи ППО та необхідну техніку для наступальних операцій. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками зустрічі "Рамштайн-6", яка відбулася 12 жовтня в Брюсселі (Бельгія), - повідомляє



"США разом зі союзниками докладуть максимум зусиль, щоб у ЗСУ й надалі було все необхідне", — сказав Остін.



Він уточнив, що має на увазі наступальні операції Збройних Сил України в межах контрнаступу на південному сході нашої країни.



Він також додав, що українські військові ефективно звільняють тимчасово окуповані російськими військовими території.



Зі свого боку, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає системи ППО, які зараз перебувають на озброєнні європейських союзників і армії США. Оскільки наша країна поки що не може самостійно створити й впровадити в оборонне виробництво подібну систему захисту неба.



Також на сьогоднішній зустрічі союзників Франція пообіцяла віддати Україні три ракетні установки LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ходу. У законсервованому стані в Міноборони країни перебувають 40 таких установок.



Нагадаємо, 12 жовтня в Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-6". Глава Пентагону Ллойд Остін особливо зазначив, що українським військовим за останні кілька тижнів вдалося змінити динаміку війни з Росією.



Також глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав головну мету України на зустрічі в Брюсселі. За його словами, українська делегація добиватиметься постачання нових систем ППО для того, щоб закрити небо над Україною. Таке першочергове завдання поставив президент нашої країни Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На брифінгу, присвяченому підбиттю підсумків зустрічі союзників, стало відомо, що Збройні Сили України отримають усю необхідну техніку для контрнаступу.Україна отримає новітні системи ППО та необхідну техніку для наступальних операцій. Про це заявив голова Пентагонуна брифінгу за підсумками зустрічі "Рамштайн-6", яка відбулася 12 жовтня в Брюсселі (Бельгія), - повідомляє "Фокус" "США разом зі союзниками докладуть максимум зусиль, щоб у ЗСУ й надалі було все необхідне", — сказав Остін.Він уточнив, що має на увазі наступальні операції Збройних Сил України в межах контрнаступу на південному сході нашої країни.Він також додав, що українські військові ефективно звільняють тимчасово окуповані російськими військовими території.Зі свого боку, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив про те, що Україна в найближчому майбутньому отримає системи ППО, які зараз перебувають на озброєнні європейських союзників і армії США. Оскільки наша країна поки що не може самостійно створити й впровадити в оборонне виробництво подібну систему захисту неба.Також на сьогоднішній зустрічі союзників Франція пообіцяла віддати Україні три ракетні установки LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ходу. У законсервованому стані в Міноборони країни перебувають 40 таких установок.Нагадаємо, 12 жовтня в Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-6". Глава Пентагону Ллойд Остін особливо зазначив, що українським військовим за останні кілька тижнів вдалося змінити динаміку війни з Росією.Також глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав головну мету України на зустрічі в Брюсселі. За його словами, українська делегація добиватиметься постачання нових систем ППО для того, щоб закрити небо над Україною. Таке першочергове завдання поставив президент нашої країни Володимир Зеленський.

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