Про волинські кавуни та ведмедя-переселенця: добрі новини від ВолиньPost за 12 жовтня

І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня,Благодійна виставка "Тихий аукціон" 11 жовтня стартувала у Луцьку. 21 митець міської художньої школи виставив свої роботи. Виручені гроші витратять на потреби української армії.Організатори планують зібрати щонайменше 23 тисячі гривень – це еквівалентно кількості полотен на виставці. Аукціон триватиме упродовж місяця.Головнокомандувач ЗСУзазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.У січні-серпні 2022 року український експорт продукції м'ясної групи збільшився проти відповідного періоду минулого року на 20% - з 519 млн дол. до 624 млн дол.Бути розвідником – отже, помічати найдрібніші деталі. Аби, як кажуть, навіть миша не прошмигнула поза увагою. Розвідники одного з підрозділів волинської 100-ї бригади ТрО ЗСУ додають: і птаха теж.Патрулюючи нещодавно волинське прикордоння, група розвідників під керівництвом Солов’я помітила в чагарниках знесиленого птаха, що майже не подавав ознак життя. Незнайомцем виявився канюк звичайний, постава та оперення якого навіть у такому стані демонстрували природну міць і красу.Оскільки ж Кєша залишався кволим, відшукали нагоду зателефонувати директорці Луцького зоопарку Людмилі Денисенко. Пані Людмила охоче прийняла до себе птаха-«розвідника». Так підранений «прикордонник» потрапив до гамірного гурту Луцького зоопарку. А місцевий ветеринар одразу й визначив рецепт одужання, виявивши в канюка пташиний стоматит."Вранці, 12 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136"", - йдеться в повідомленні пресслужби Повітряних сил.Росія у війні проти України втратила вже більше 63 тисяч вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 63 380 (+270) осіб,танків ‒ 2505 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,артилерійських систем – 1507 (+11) од,РСЗВ – 355 (+2) од,засобів ППО ‒ 182 (+1) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 235 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),крилатих ракет ‒ 315 (+20),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,спеціальної техніки ‒ 136 (+0).Південну ягоду багато десятків років вирощує і житель Хутомира, що на Любешівщині,А розпочалося все із уже далекого 1991 року. Саме тоді чоловік їздив на заробітки на Херсонщину. Працював на баштанних плантаціях. Захопившись процесом, так би мовити, із середини, вирішив спробувати виростити кавуни і вдома, на зовсім нетиповому для такої ягоди Поліссі. Для цього з півдня тоді привіз якісне насіння.З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52)."Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" - наголошують в Міністерстві оборони України.У звільненому населеному пункті Ямпіль, що на Донеччині, у приватному зоопарку українські бійці знайшли ведмедя, якого кинули напризволяще. Захисники через волонтерів зв'язалися із Луцьким зоопарком.Керівниця зоопаркускоординувала усіх задіяних у "спецоперації", і завдяки Центр порятунку диких тварин таведмедя забрали із Донеччини."Все вийшло: мішку вивезли в безпечне місце. Виявилось, що він був контужений. Діагностика/реабілітація – і поїде в новий зоопарк. Вояки в захваті від фаховості волонтерів", - йдеться у дописіз ініціативи Ініціатива Е+, до якої найперше звернулися бійці з проханням врятувати ведмедя.А Людмила Денисенко зазначила, що саме згуртованість українців дозволяє творити дива і знаходити вихід із найважчих ситуацій.Уряд ухвалив постанову щодо переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців та тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.У Мінреінтеграції зазначили, що таку можливість отримали діти загиблих захисників України та учасники бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.АТ «Волиньгаз» передало для військових, у рамках акції «Зігріємо наших», до Дня захисників та захисниць України, 30 буржуйок. Майже всі пічки уже отримали наші воїни.Волинянка Любов Антонюк разом з сином та внуком вирішила передати на потреби Збройних сил України "жигулі" покійного чоловіка.На Рівненщині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль.На брифінгу, присвяченому підбиттю підсумків зустрічі союзників, стало відомо, що Збройні Сили України отримають усю необхідну техніку для контрнаступу.