Зранку ЗСУ за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів
Сьогодні, 13:45
З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52).
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Вони здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.
За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту.
"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" - наголошують в Міністерстві.
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Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Вони здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.
За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту.
"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" - наголошують в Міністерстві.
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