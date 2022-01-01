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Зранку ЗСУ за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів

Зранку ЗСУ за 18 хвилин збили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів
З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52).

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Вони здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту.

"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" - наголошують в Міністерстві.

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Теги: Росія, Україна, війна
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