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Росіяни обстріляли центральний ринок в Авдіївці: щонайменше 7 людей загинули

Росіяни обстріляли центральний ринок в Авдіївці: щонайменше 7 людей загинули
Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.

В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними", - йдеться в повідомленні.

Кириленко закликав вкотре жителів евакуюватись.
Росіяни обстріляли центральний ринок в Авдіївці: щонайменше 7 людей загинули

"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!" - наголосив голова ОВА.
Росіяни обстріляли центральний ринок в Авдіївці: щонайменше 7 людей загинули

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Теги: Росія, Україна, війна
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