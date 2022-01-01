Росіяни обстріляли центральний ринок в Авдіївці: щонайменше 7 людей загинули





Про це Павло Кириленко.



"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.



У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.



В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними", - йдеться в повідомленні.



Кириленко закликав вкотре жителів евакуюватись.



"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!" - наголосив голова ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації"Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними", - йдеться в повідомленні.Кириленко закликав вкотре жителів евакуюватись."Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!" - наголосив голова ОВА.

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