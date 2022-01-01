Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни

Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни
Південну ягоду багато десятків років вирощує і житель Хутомира, що на Любешівщині, Григорій Березюк.

Про це пише газета "Нове життя".

А розпочалося все із уже далекого 1991 року. Саме тоді чоловік їздив на заробітки на Херсонщину. Працював на баштанних плантаціях. Захопившись процесом, так би мовити, із середини, вирішив спробувати виростити кавуни і вдома, на зовсім нетиповому для такої ягоди Поліссі. Для цього з півдня тоді привіз якісне насіння.

Загалом же господар каже: процес посадки кавунів та догляду за ними простий.

«Ніяких секретів немає. Не використовую жодної хімії. Другої половини квітня у підгодовану перегноєм землю кидаю насіння. Оскільки кавуни вирощую десятками років, то завжди маю своє. Головне, аби на полі не було багато сортів ягоди. Наприклад, цього року в мене лише три сорти», – розповідає Григорій Іванович.

Після посадки важливо накрити плівкою. В інакшому разі, врожаю хорошого не буде. «Треба, щоб добре розвивалася коренева система», – зазначає чоловік.

Далі ключову роль у вирощуванні південної ягоди відіграє погода. Й на це вже, каже усміхаючись господар, ніяк не вплинеш. Якщо регулярно йде дощ, то кавуни швидко ростуть. Якщо засуха, то вони потребують рясного поливу. А от на стадії дозрівання опади кавунам лише шкодять. Щоб вродили великими і солодкими, то дуже добре, коли вони хоча би днів десять побудуть без води, акцентує увагу Григорій Березюк.

«Солодкі, смачні, домашні. Ще посадив два рядочки дині. Тож і ними смакуємо», – оповідає чоловік.

До слова, торік Березюки зібрали більше ста кавунів на своїй плантації, їли їх навіть у жовтні. В попередні роки також мали дуже хороші врожаї.

«Бувало, що один кавун заважував 16 кілограмів. Шкірка тонка, насіння всередині мало, соковитий і солодкий. Зараз кавуни я вживаю навіть замість чаю», – посміхаючись каже господар.

Мирослава Струк.

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Теги: Любешівщина, Волинь, кавуни
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Коментарі 1
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Вітаю.
Чи можна дізнатися телефон п.Григорія?
Дякую.
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