Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни
Сьогодні, 13:10
Південну ягоду багато десятків років вирощує і житель Хутомира, що на Любешівщині, Григорій Березюк.
Про це пише газета "Нове життя".
А розпочалося все із уже далекого 1991 року. Саме тоді чоловік їздив на заробітки на Херсонщину. Працював на баштанних плантаціях. Захопившись процесом, так би мовити, із середини, вирішив спробувати виростити кавуни і вдома, на зовсім нетиповому для такої ягоди Поліссі. Для цього з півдня тоді привіз якісне насіння.
Загалом же господар каже: процес посадки кавунів та догляду за ними простий.
«Ніяких секретів немає. Не використовую жодної хімії. Другої половини квітня у підгодовану перегноєм землю кидаю насіння. Оскільки кавуни вирощую десятками років, то завжди маю своє. Головне, аби на полі не було багато сортів ягоди. Наприклад, цього року в мене лише три сорти», – розповідає Григорій Іванович.
Після посадки важливо накрити плівкою. В інакшому разі, врожаю хорошого не буде. «Треба, щоб добре розвивалася коренева система», – зазначає чоловік.
Далі ключову роль у вирощуванні південної ягоди відіграє погода. Й на це вже, каже усміхаючись господар, ніяк не вплинеш. Якщо регулярно йде дощ, то кавуни швидко ростуть. Якщо засуха, то вони потребують рясного поливу. А от на стадії дозрівання опади кавунам лише шкодять. Щоб вродили великими і солодкими, то дуже добре, коли вони хоча би днів десять побудуть без води, акцентує увагу Григорій Березюк.
«Солодкі, смачні, домашні. Ще посадив два рядочки дині. Тож і ними смакуємо», – оповідає чоловік.
До слова, торік Березюки зібрали більше ста кавунів на своїй плантації, їли їх навіть у жовтні. В попередні роки також мали дуже хороші врожаї.
«Бувало, що один кавун заважував 16 кілограмів. Шкірка тонка, насіння всередині мало, соковитий і солодкий. Зараз кавуни я вживаю навіть замість чаю», – посміхаючись каже господар.
Мирослава Струк.
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Про це пише газета "Нове життя".
А розпочалося все із уже далекого 1991 року. Саме тоді чоловік їздив на заробітки на Херсонщину. Працював на баштанних плантаціях. Захопившись процесом, так би мовити, із середини, вирішив спробувати виростити кавуни і вдома, на зовсім нетиповому для такої ягоди Поліссі. Для цього з півдня тоді привіз якісне насіння.
Загалом же господар каже: процес посадки кавунів та догляду за ними простий.
«Ніяких секретів немає. Не використовую жодної хімії. Другої половини квітня у підгодовану перегноєм землю кидаю насіння. Оскільки кавуни вирощую десятками років, то завжди маю своє. Головне, аби на полі не було багато сортів ягоди. Наприклад, цього року в мене лише три сорти», – розповідає Григорій Іванович.
Після посадки важливо накрити плівкою. В інакшому разі, врожаю хорошого не буде. «Треба, щоб добре розвивалася коренева система», – зазначає чоловік.
Далі ключову роль у вирощуванні південної ягоди відіграє погода. Й на це вже, каже усміхаючись господар, ніяк не вплинеш. Якщо регулярно йде дощ, то кавуни швидко ростуть. Якщо засуха, то вони потребують рясного поливу. А от на стадії дозрівання опади кавунам лише шкодять. Щоб вродили великими і солодкими, то дуже добре, коли вони хоча би днів десять побудуть без води, акцентує увагу Григорій Березюк.
«Солодкі, смачні, домашні. Ще посадив два рядочки дині. Тож і ними смакуємо», – оповідає чоловік.
До слова, торік Березюки зібрали більше ста кавунів на своїй плантації, їли їх навіть у жовтні. В попередні роки також мали дуже хороші врожаї.
«Бувало, що один кавун заважував 16 кілограмів. Шкірка тонка, насіння всередині мало, соковитий і солодкий. Зараз кавуни я вживаю навіть замість чаю», – посміхаючись каже господар.
Мирослава Струк.
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Коментарі 1
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Дякую.