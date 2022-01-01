Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни

Григорій Березюк.



Про це пише газета



А розпочалося все із уже далекого 1991 року. Саме тоді чоловік їздив на заробітки на Херсонщину. Працював на баштанних плантаціях. Захопившись процесом, так би мовити, із середини, вирішив спробувати виростити кавуни і вдома, на зовсім нетиповому для такої ягоди Поліссі. Для цього з півдня тоді привіз якісне насіння.



Загалом же господар каже: процес посадки кавунів та догляду за ними простий.



«Ніяких секретів немає. Не використовую жодної хімії. Другої половини квітня у підгодовану перегноєм землю кидаю насіння. Оскільки кавуни вирощую десятками років, то завжди маю своє. Головне, аби на полі не було багато сортів ягоди. Наприклад, цього року в мене лише три сорти», – розповідає Григорій Іванович.



Після посадки важливо накрити плівкою. В інакшому разі, врожаю хорошого не буде. «Треба, щоб добре розвивалася коренева система», – зазначає чоловік.



Далі ключову роль у вирощуванні південної ягоди відіграє погода. Й на це вже, каже усміхаючись господар, ніяк не вплинеш. Якщо регулярно йде дощ, то кавуни швидко ростуть. Якщо засуха, то вони потребують рясного поливу. А от на стадії дозрівання опади кавунам лише шкодять. Щоб вродили великими і солодкими, то дуже добре, коли вони хоча би днів десять побудуть без води, акцентує увагу Григорій Березюк.



«Солодкі, смачні, домашні. Ще посадив два рядочки дині. Тож і ними смакуємо», – оповідає чоловік.



До слова, торік Березюки зібрали більше ста кавунів на своїй плантації, їли їх навіть у жовтні. В попередні роки також мали дуже хороші врожаї.



«Бувало, що один кавун заважував 16 кілограмів. Шкірка тонка, насіння всередині мало, соковитий і солодкий. Зараз кавуни я вживаю навіть замість чаю», – посміхаючись каже господар.



Мирослава Струк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Південну ягоду багато десятків років вирощує і житель Хутомира, що на Любешівщині,Про це пише газета "Нове життя" А розпочалося все із уже далекого 1991 року. Саме тоді чоловік їздив на заробітки на Херсонщину. Працював на баштанних плантаціях. Захопившись процесом, так би мовити, із середини, вирішив спробувати виростити кавуни і вдома, на зовсім нетиповому для такої ягоди Поліссі. Для цього з півдня тоді привіз якісне насіння.Загалом же господар каже: процес посадки кавунів та догляду за ними простий.«Ніяких секретів немає. Не використовую жодної хімії. Другої половини квітня у підгодовану перегноєм землю кидаю насіння. Оскільки кавуни вирощую десятками років, то завжди маю своє. Головне, аби на полі не було багато сортів ягоди. Наприклад, цього року в мене лише три сорти», – розповідає Григорій Іванович.Після посадки важливо накрити плівкою. В інакшому разі, врожаю хорошого не буде. «Треба, щоб добре розвивалася коренева система», – зазначає чоловік.Далі ключову роль у вирощуванні південної ягоди відіграє погода. Й на це вже, каже усміхаючись господар, ніяк не вплинеш. Якщо регулярно йде дощ, то кавуни швидко ростуть. Якщо засуха, то вони потребують рясного поливу. А от на стадії дозрівання опади кавунам лише шкодять. Щоб вродили великими і солодкими, то дуже добре, коли вони хоча би днів десять побудуть без води, акцентує увагу Григорій Березюк.«Солодкі, смачні, домашні. Ще посадив два рядочки дині. Тож і ними смакуємо», – оповідає чоловік.До слова, торік Березюки зібрали більше ста кавунів на своїй плантації, їли їх навіть у жовтні. В попередні роки також мали дуже хороші врожаї.«Бувало, що один кавун заважував 16 кілограмів. Шкірка тонка, насіння всередині мало, соковитий і солодкий. Зараз кавуни я вживаю навіть замість чаю», – посміхаючись каже господар.

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