КОРДівці з Волині беруть участь у звільненні Півдня. ФОТО





Про це Юрій Крошко.



У черговому населеному пункті – Велика Олександрівка – завдяки зусиллям сил оборони України вже майорить український прапор.



"Що залишили по собі окупанти - лише розруху та занепад… Але ми обов’язково маємо відбудувати те, що вони розгромили!" - написав він.



Наразі поліцейські з Волині проводять на деокупованих територіях стабілізаційні заходи. До них доєдналися й волинські вибухотехніки після виконання завдань на Харківщині, аби розміновувати території, щоб громадяни могли налагоджувати безпечно своє життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські з управління КОРД беруть участь у звільненні наших земель на Півдні України.Про це повідомив начальник ГУ НП у Волинській областіУ черговому населеному пункті – Велика Олександрівка – завдяки зусиллям сил оборони України вже майорить український прапор."Що залишили по собі окупанти - лише розруху та занепад… Але ми обов’язково маємо відбудувати те, що вони розгромили!" - написав він.Наразі поліцейські з Волині проводять на деокупованих територіях стабілізаційні заходи. До них доєдналися й волинські вибухотехніки після виконання завдань на Харківщині, аби розміновувати території, щоб громадяни могли налагоджувати безпечно своє життя.

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