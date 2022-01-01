КОРДівці з Волині беруть участь у звільненні Півдня. ФОТО

КОРДівці з Волині беруть участь у звільненні Півдня. ФОТО
Волинські поліцейські з управління КОРД беруть участь у звільненні наших земель на Півдні України.

Про це повідомив начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко.

У черговому населеному пункті – Велика Олександрівка – завдяки зусиллям сил оборони України вже майорить український прапор.

"Що залишили по собі окупанти - лише розруху та занепад… Але ми обов’язково маємо відбудувати те, що вони розгромили!" - написав він.

Наразі поліцейські з Волині проводять на деокупованих територіях стабілізаційні заходи. До них доєдналися й волинські вибухотехніки після виконання завдань на Харківщині, аби розміновувати території, щоб громадяни могли налагоджувати безпечно своє життя.

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Теги: Південь, звільнення, Волинь, Крошко, КОРД
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