Частина будинків у Луцьку через витік на мережі залишилась без гарячої води

Частина будинків у Луцьку через витік на мережі залишилась без гарячої води
12 багатоквартирних будинків у Луцьку 12 та 13 жовтня будуть без гарячої води.

Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".

Через витік на тепловій мережі тимчасово зупинено роботу центрального теплового пункту на вулиці Конякіна, 7б та припинено подачу гарячої води його споживачам.

Так, з 10:00 12 жовтня подачу гарячої води припинено до житлових будинків на вул. Конякіна 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, вул. Гордіюк, 27, 29, 31, вул. Федорова, 1, 3, 5.

Завершення робіт та відновлення послуги – 13 жовтня до кінця дня.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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