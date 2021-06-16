Низку незаконно встановлених споруд демонтують у Луцьку

Низку незаконно встановлених споруд демонтують у Луцьку
Сьогодні, 12 жовтня, члени виконкому підтримали ряд проєктів рішень, що стосувалися демонтажу незаконно встановлених обмежувачів руху, парканів, споруд тощо.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Так, мешканці будинків на вулицях Берестечківська, 6 та Плитниця, 9 мають демонтувати огорожу, яка встановлена без відповідних погоджень.

Також зобов’язали власників тимчасової споруди (кіоск), що розташована без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів на вул. Єршова, 6.

На вулиці Янки Купали, 25 власник металевого гаража має його демонтувати у п’ятиденний термін з дати ухвалення рішення її за власний рахунок.

Якщо власники самостійно цього не зроблять, то це буде демонтовано за кошти громади.

Крім того, цим рішенням вирішено демонтувати розміщені обмежувачі руху, що перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки та проходу пішоходів, обмежують доступ до прибудинкових територій, зокрема, юніпаркера на вулиці Гулака-Артемовського, 7 , шлагбаумів на вулицях Електроапартатна, 3, Зоряна, 17 та біля магазину “Лісовичок” у селі Тарасове, стовпців на вулиці Конякіна, 25.

Демонтують і ряд поштових скриньок, які є занедбаними, на вулицях Володимирська, 35, Задворецька, 17, Степана Кривенького, 39, Словацького, 20, Милуській.

У разі невиконання власником пункту 1 цього рішення департаменту муніципальної варти міської ради здійснити демонтаж однієї металевої конструкції (гаража) в законом встановлений спосіб і метод та забезпечити відновлення порушеного благоустрою на території проведення демонтажу.

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Теги: Луцьк, демонтаж, споруди
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