У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку

Вчора, 11жовтня, у Луцьку екіпаж патрульних отримав повідомлення про крадіжку мобільного телефона, орієнтовна вартість якого 20 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі патрульних.Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що, коли жінка сідала до автомобіля, у неї випав телефон з кишені. Повернувшись на місце, громадянка його там вже не виявила. На неодноразові дзвінки ніхто не відповідає. Проте у викраденому пристрої наявна програма для його відстеження. З її допомогою інспектори встановили приблизне місце його перебування.Охоронці порядку разом із заявницею швидко приїхали на вказане місце та почали обстежувати прилеглу територію й опитувати місцевих жителів. Згодом інспектори виявили літнього чоловіка, який знайшов телефон, та вже збирався його повернути.Він розповів, що не відповів на дзвінки, через те, що не вміє користуватися таким гаджетом.