У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку
Сьогодні, 11:46
Вчора, 11жовтня, у Луцьку екіпаж патрульних отримав повідомлення про крадіжку мобільного телефона, орієнтовна вартість якого 20 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі патрульних.
Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що, коли жінка сідала до автомобіля, у неї випав телефон з кишені. Повернувшись на місце, громадянка його там вже не виявила. На неодноразові дзвінки ніхто не відповідає. Проте у викраденому пристрої наявна програма для його відстеження. З її допомогою інспектори встановили приблизне місце його перебування.
Охоронці порядку разом із заявницею швидко приїхали на вказане місце та почали обстежувати прилеглу територію й опитувати місцевих жителів. Згодом інспектори виявили літнього чоловіка, який знайшов телефон, та вже збирався його повернути.
Він розповів, що не відповів на дзвінки, через те, що не вміє користуватися таким гаджетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульних.
Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що, коли жінка сідала до автомобіля, у неї випав телефон з кишені. Повернувшись на місце, громадянка його там вже не виявила. На неодноразові дзвінки ніхто не відповідає. Проте у викраденому пристрої наявна програма для його відстеження. З її допомогою інспектори встановили приблизне місце його перебування.
Охоронці порядку разом із заявницею швидко приїхали на вказане місце та почали обстежувати прилеглу територію й опитувати місцевих жителів. Згодом інспектори виявили літнього чоловіка, який знайшов телефон, та вже збирався його повернути.
Він розповів, що не відповів на дзвінки, через те, що не вміє користуватися таким гаджетом.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Низку незаконно встановлених споруд демонтують у Луцьку
Сьогодні, 12:15
У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку
Сьогодні, 11:46
Запорізька АЕС повністю знеструмлена: росіяни ракетними обстрілами пошкодили підстанцію
Сьогодні, 11:35
У Луцьку просять заборонити музику в магазинах
Сьогодні, 11:24
Медіа