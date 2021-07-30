У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку

У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку
Вчора, 11жовтня, у Луцьку екіпаж патрульних отримав повідомлення про крадіжку мобільного телефона, орієнтовна вартість якого 20 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі патрульних.

Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що, коли жінка сідала до автомобіля, у неї випав телефон з кишені. Повернувшись на місце, громадянка його там вже не виявила. На неодноразові дзвінки ніхто не відповідає. Проте у викраденому пристрої наявна програма для його відстеження. З її допомогою інспектори встановили приблизне місце його перебування.

Охоронці порядку разом із заявницею швидко приїхали на вказане місце та почали обстежувати прилеглу територію й опитувати місцевих жителів. Згодом інспектори виявили літнього чоловіка, який знайшов телефон, та вже збирався його повернути.

Він розповів, що не відповів на дзвінки, через те, що не вміє користуватися таким гаджетом.


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Теги: Луцьк, крадіжка, згуба, телефон, поліція
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