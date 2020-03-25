У Луцьку просять заборонити музику в магазинах
Сьогодні, 11:24
Лучан просить міськраду пийняти заходи щодо заборони музики в магазинах.
Відповідну петицію зареєстрував Віктор Гребенюк.
Він стверджує, що майже в усіх великих магазинах Луцька постійно лунає музика.
"Це було б непогано, але вона звучить трохи не завжди лиш одного напрямку (попса) і однією мовою (англійською). Зрозуміло, що супермаркети – це не клуби шанувальників того чи того музичного стилю, покупці – люди дуже різних смаків: одним це подобається, інших дратує", - написав автор.
Він додав, що було б краще у закладах торгівлі взагалі заборонити музику, як за недавно прийнятим Законом її заборонили у транспорті.
Виняток можна зробити, як він вважає, лише для тих фрагментів, що звучать у внутрішній рекламі.
Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
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Відповідну петицію зареєстрував Віктор Гребенюк.
Він стверджує, що майже в усіх великих магазинах Луцька постійно лунає музика.
"Це було б непогано, але вона звучить трохи не завжди лиш одного напрямку (попса) і однією мовою (англійською). Зрозуміло, що супермаркети – це не клуби шанувальників того чи того музичного стилю, покупці – люди дуже різних смаків: одним це подобається, інших дратує", - написав автор.
Він додав, що було б краще у закладах торгівлі взагалі заборонити музику, як за недавно прийнятим Законом її заборонили у транспорті.
Виняток можна зробити, як він вважає, лише для тих фрагментів, що звучать у внутрішній рекламі.
Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
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