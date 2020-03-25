У Луцьку просять заборонити музику в магазинах

У Луцьку просять заборонити музику в магазинах
Лучан просить міськраду пийняти заходи щодо заборони музики в магазинах.

Відповідну петицію зареєстрував Віктор Гребенюк.

Він стверджує, що майже в усіх великих магазинах Луцька постійно лунає музика.

"Це було б непогано, але вона звучить трохи не завжди лиш одного напрямку (попса) і однією мовою (англійською). Зрозуміло, що супермаркети – це не клуби шанувальників того чи того музичного стилю, покупці – люди дуже різних смаків: одним це подобається, інших дратує", - написав автор.

Він додав, що було б краще у закладах торгівлі взагалі заборонити музику, як за недавно прийнятим Законом її заборонили у транспорті.

Виняток можна зробити, як він вважає, лише для тих фрагментів, що звучать у внутрішній рекламі.

Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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Теги: музика, магазини, Луцьк, петиція
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