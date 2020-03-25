У Луцьку просять заборонити музику в магазинах





Відповідну петицію зареєстрував



Він стверджує, що майже в усіх великих магазинах Луцька постійно лунає музика.



"Це було б непогано, але вона звучить трохи не завжди лиш одного напрямку (попса) і однією мовою (англійською). Зрозуміло, що супермаркети – це не клуби шанувальників того чи того музичного стилю, покупці – люди дуже різних смаків: одним це подобається, інших дратує", - написав автор.



Він додав, що було б краще у закладах торгівлі взагалі заборонити музику, як за недавно прийнятим Законом її



Виняток можна зробити, як він вважає, лише для тих фрагментів, що звучать у внутрішній рекламі.



Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучан просить міськраду пийняти заходи щодо заборони музики в магазинах.Відповідну петицію зареєстрував Віктор Гребенюк. Він стверджує, що майже в усіх великих магазинах Луцька постійно лунає музика."Це було б непогано, але вона звучить трохи не завжди лиш одного напрямку (попса) і однією мовою (англійською). Зрозуміло, що супермаркети – це не клуби шанувальників того чи того музичного стилю, покупці – люди дуже різних смаків: одним це подобається, інших дратує", - написав автор.Він додав, що було б краще у закладах торгівлі взагалі заборонити музику, як за недавно прийнятим Законом її заборонили у транспорті.Виняток можна зробити, як він вважає, лише для тих фрагментів, що звучать у внутрішній рекламі.Зауважимо, аби петицію розглянули у міській раді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію