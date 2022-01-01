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Запорізька АЕС повністю знеструмлена: росіяни ракетними обстрілами пошкодили підстанцію

Запорізька АЕС повністю знеструмлена: росіяни ракетними обстрілами пошкодили підстанцію
ЗАЕС знову на дизель-генераторах: окупанти пошкодили підстанцію.

Про це повідомляє Енергоатом.

Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії.

Російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язані з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.

"Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою", - наголошують в Енергоатомі.

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Теги: Росія, Україна, війна, ЗАЕС
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