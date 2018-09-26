У Луцьку просять дозволити виїзд за парковки біля драмтеатру у бік ЦУМа
Сьогодні, 12:06
Лучанин просить міськраду дозволити та організувати виїз автомобілів праворуч (у бік ЦУМа) з парковки, яка знаходиться позаду Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка на вулицю Словацького.
Відповідну петицію зареєстрував Андрій Древс.
За його словами виїзд зі вказаної парковки лише у напрямку вулиці Б. Хмельницького (ліворуч) створює декілька не зручностей та проблем, яких можна уникнути.
"А саме:
- розвантажиться рух автотранспорту по вул. Б. Хмельницького.
- зменшиться навантаження на дорожнє покриття, яке і так в незадовільному стані.
- розвантажить ще декілька додаткових вулиць через які доводиться об'їжджати, щоб попасти в центр.
- і таке інше", - йдеться у дописі автора.
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Відповідну петицію зареєстрував Андрій Древс.
За його словами виїзд зі вказаної парковки лише у напрямку вулиці Б. Хмельницького (ліворуч) створює декілька не зручностей та проблем, яких можна уникнути.
"А саме:
- розвантажиться рух автотранспорту по вул. Б. Хмельницького.
- зменшиться навантаження на дорожнє покриття, яке і так в незадовільному стані.
- розвантажить ще декілька додаткових вулиць через які доводиться об'їжджати, щоб попасти в центр.
- і таке інше", - йдеться у дописі автора.
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