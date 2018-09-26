У Луцьку просять дозволити виїзд за парковки біля драмтеатру у бік ЦУМа





Відповідну петицію Андрій Древс.



За його словами виїзд зі вказаної парковки лише у напрямку вулиці Б. Хмельницького (ліворуч) створює декілька не зручностей та проблем, яких можна уникнути.



"А саме:

- розвантажиться рух автотранспорту по вул. Б. Хмельницького.

- зменшиться навантаження на дорожнє покриття, яке і так в незадовільному стані.

- розвантажить ще декілька додаткових вулиць через які доводиться об'їжджати, щоб попасти в центр.

- і таке інше", - йдеться у дописі автора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин просить міськраду дозволити та організувати виїз автомобілів праворуч (у бік ЦУМа) з парковки, яка знаходиться позаду Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка на вулицю Словацького.Відповідну петицію зареєстрував За його словами виїзд зі вказаної парковки лише у напрямку вулиці Б. Хмельницького (ліворуч) створює декілька не зручностей та проблем, яких можна уникнути."А саме:- розвантажиться рух автотранспорту по вул. Б. Хмельницького.- зменшиться навантаження на дорожнє покриття, яке і так в незадовільному стані.- розвантажить ще декілька додаткових вулиць через які доводиться об'їжджати, щоб попасти в центр.- і таке інше", - йдеться у дописі автора.

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