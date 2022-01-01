У лучанина конфіскують пітбуля після нападу на дівчину





Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 15 серпня в одному з будинків на вулиці Гордіюк, пише



Мешканець Луцька вийшов у під'їзд зі своїм пітбулем без намордника. Собака вкусила неповнолітню дівчину за праве передпліччя.



На судове засідання чоловік не прийшов. Суддя Лолітта Івасюта визнала його винним у порушенні ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил утримання котів та собак) і призначила йому мінімальне за цією статтею покарання: 1,7 тис. грн штрафу. Також суддя постановила конфіскувати в чоловіка пса.



Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд постановив конфіскувати у мешканця Луцька пітбуля, який покусав неповнолітню дівчину. Інцидент стався у під'їзді. Відомо, що чоловік вивів пса без намордника, порушивши правила правила утримання тварин.Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 15 серпня в одному з будинків на вулиці Гордіюк, пише ZAXID.NET Мешканець Луцька вийшов у під'їзд зі своїм пітбулем без намордника. Собака вкусила неповнолітню дівчину за праве передпліччя.На судове засідання чоловік не прийшов. Суддявизнала його винним у порушенні ч.3 ст. 154 КУпАП (порушення правил утримання котів та собак) і призначила йому мінімальне за цією статтею покарання: 1,7 тис. грн штрафу. Також суддя постановила конфіскувати в чоловіка пса.Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

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