Інфляція в Україні прискорюється: на що ціни зросли найбільше





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"Основною причиною прискорення інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України - руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів і послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу", - йдеться в повідомленні.



За даними НБУ, додатковий тиск на ціни зумовлювало погіршення очікувань населення та бізнесу, а також "коригування офіційного курсу гривні в липні" (підвищення курсу долара на 25% до 36,6 гривень, - ред.)



"Інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою, а фактичне пришвидшення інфляції – повільнішим за прогноз Національного банку. Водночас зберігаються доволі високі ризики розгортання інфляційних процесів та подальшого розбалансування очікувань, що посилює фундаментальний інфляційний тиск, попри пригнічений споживчий попит",- йдеться в коментарі.



За даними НБУ, темпи зростання цін на непродовольчі товари зросли до 18,8% р/р під впливом липневого коригування офіційного курсу гривні, обмеженого постачання нових партій товарів, вичерпання старих запасів та високих витрат на логістику. Так, швидшими темпами дорожчали товари для дому (посуд, меблі, домашній текстиль, побутова техніка, побутова хімія), електроніка, автомобілі, ліки, товари особистого догляду та товари для ремонту. Відновилося зростання цін на одяг та взуття. На вартість низки непродовольчих товарів також впливала необхідність подальшого відновлення чи поліпшення житлових умов, зокрема через наближення холодів.



Пришвидшилося подорожчання й оброблених продовольчих товарів (до 25,5% р/р). "Така динаміка пов'язана зі зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на сировину, енергію та логістику, високими цінами на світових ринках, а також з липневим коригуванням офіційного курсу. Вищими темпами зростали ціни на сухофрукти, рибні продукти та безалкогольні напої, які переважно є імпортними, а також на соняшникову олію, продукти її переробки (спреди та майонез) та молочну продукцію, вартість яких суттєво залежить від цін на зовнішніх ринках. Натомість повільніше дорожчав хліб, зокрема завдяки достатньому врожаю ранніх зернових", - зазначили в НБУ.



Зростання вартості послуг залишилося на рівні попереднього місяця (15,6% р/р). З одного боку, швидше дорожчали медичні послуги, інтернет, послуги салонів краси, хімічного чищення та закладів громадського харчування. Повернення громадян до міст свого проживання та попит з боку вимушених внутрішніх переселенців посилювали тиск на вартість оренди житла. Разом із дефіцитом деяких витратних матеріалів та робочої сили це зумовило і прискорення зростання вартості послуг, пов’язаних із ремонтом житла. З іншого боку, повільніше зростали тарифи на фінансові послуги та вартість вищої освіти, йдеться в коментарі НБУ.



Темпи зростання цін на сирі продукти харчування майже не змінилися (40,9% р/р). Пришвидшилося подорожчання імпортних фруктів (бананів, апельсинів, ківі) через збільшення вартості цих товарів на світових ринках, ускладнену логістику та ефекти коригування курсу гривні в липні. Вищими темпами зростали ціни на м'ясо, зокрема свинину, внаслідок дефіциту живця свиней, а також на яйця - через зменшення поголів'я курей та підвищення виробничих витрат. Під впливом подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор, зазначають в НБУ.



Натомість уповільнилося зростання цін на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та картоплю) завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей. Повільніше дорожчало борошно, гречка та інші крупи під впливом позитивних очікувань щодо майбутнього врожаю.



Зростання адміністративно-регульованих цін залишилося на рівні попереднього місяця (14,7% р/р). Далі дорожчали алкогольні напої, а також тютюнові вироби через зростання виробничих витрат бізнесу. Унаслідок ефектів липневого коригування курсу зростали ціни на імпортні ліки, що входять до переліку державного моніторингу.



Водночас тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі. На тлі стабілізації цін на пальне знизилися темпи подорожчання транспортних послуг.



Темпи зростання цін на пальне знизилися (до 66,2% р/р). "Це пояснюється подальшим зменшенням світових цін на нафту та насиченням внутрішнього ринку завдяки налагодженню логістики", - йдеться в коментарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вересні 2022 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні). Фундаментальний інфляційний тиск зберігається, попри пригнічений споживчий попит.Про це йдеться у коментарі НБУ щодо інфляції у вересні."Основною причиною прискорення інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України - руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів і послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу", - йдеться в повідомленні.За даними НБУ, додатковий тиск на ціни зумовлювало погіршення очікувань населення та бізнесу, а також "коригування офіційного курсу гривні в липні" (підвищення курсу долара на 25% до 36,6 гривень, - ред.)"Інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою, а фактичне пришвидшення інфляції – повільнішим за прогноз Національного банку. Водночас зберігаються доволі високі ризики розгортання інфляційних процесів та подальшого розбалансування очікувань, що посилює фундаментальний інфляційний тиск, попри пригнічений споживчий попит",- йдеться в коментарі.За даними НБУ, темпи зростання цін на непродовольчі товари зросли до 18,8% р/р під впливом липневого коригування офіційного курсу гривні, обмеженого постачання нових партій товарів, вичерпання старих запасів та високих витрат на логістику. Так, швидшими темпами дорожчали товари для дому (посуд, меблі, домашній текстиль, побутова техніка, побутова хімія), електроніка, автомобілі, ліки, товари особистого догляду та товари для ремонту. Відновилося зростання цін на одяг та взуття. На вартість низки непродовольчих товарів також впливала необхідність подальшого відновлення чи поліпшення житлових умов, зокрема через наближення холодів.Пришвидшилося подорожчання й оброблених продовольчих товарів (до 25,5% р/р). "Така динаміка пов'язана зі зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на сировину, енергію та логістику, високими цінами на світових ринках, а також з липневим коригуванням офіційного курсу. Вищими темпами зростали ціни на сухофрукти, рибні продукти та безалкогольні напої, які переважно є імпортними, а також на соняшникову олію, продукти її переробки (спреди та майонез) та молочну продукцію, вартість яких суттєво залежить від цін на зовнішніх ринках. Натомість повільніше дорожчав хліб, зокрема завдяки достатньому врожаю ранніх зернових", - зазначили в НБУ.Зростання вартості послуг залишилося на рівні попереднього місяця (15,6% р/р). З одного боку, швидше дорожчали медичні послуги, інтернет, послуги салонів краси, хімічного чищення та закладів громадського харчування. Повернення громадян до міст свого проживання та попит з боку вимушених внутрішніх переселенців посилювали тиск на вартість оренди житла. Разом із дефіцитом деяких витратних матеріалів та робочої сили це зумовило і прискорення зростання вартості послуг, пов’язаних із ремонтом житла. З іншого боку, повільніше зростали тарифи на фінансові послуги та вартість вищої освіти, йдеться в коментарі НБУ.Темпи зростання цін на сирі продукти харчування майже не змінилися (40,9% р/р). Пришвидшилося подорожчання імпортних фруктів (бананів, апельсинів, ківі) через збільшення вартості цих товарів на світових ринках, ускладнену логістику та ефекти коригування курсу гривні в липні. Вищими темпами зростали ціни на м'ясо, зокрема свинину, внаслідок дефіциту живця свиней, а також на яйця - через зменшення поголів'я курей та підвищення виробничих витрат. Під впливом подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор, зазначають в НБУ.Натомість уповільнилося зростання цін на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та картоплю) завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей. Повільніше дорожчало борошно, гречка та інші крупи під впливом позитивних очікувань щодо майбутнього врожаю.Зростання адміністративно-регульованих цін залишилося на рівні попереднього місяця (14,7% р/р). Далі дорожчали алкогольні напої, а також тютюнові вироби через зростання виробничих витрат бізнесу. Унаслідок ефектів липневого коригування курсу зростали ціни на імпортні ліки, що входять до переліку державного моніторингу.Водночас тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі. На тлі стабілізації цін на пальне знизилися темпи подорожчання транспортних послуг.Темпи зростання цін на пальне знизилися (до 66,2% р/р). "Це пояснюється подальшим зменшенням світових цін на нафту та насиченням внутрішнього ринку завдяки налагодженню логістики", - йдеться в коментарі.

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