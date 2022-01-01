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Росіяни втратили на війні з Україною понад 63 тисячі вояк

Росіяни втратили на війні з Україною понад 63 тисячі вояк
Росія у війні проти України втратила вже більше 63 тисяч вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі відзначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР будуть додані втрати ворога за попередню добу.

Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2505 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,
артилерійських систем – 1507 (+11) од,
РСЗВ – 355 (+2) од,
засоби ППО ‒ 182 (+1) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 235 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),
крилаті ракети ‒ 315 (+20),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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