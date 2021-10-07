У двох районах на Волині через зливи підтопило понад 5 тисяч угідь і господарств
Сьогодні, 10:10
На Волині станом на 11 жовтня залишаються підтопленими дощовими водами більш як п'ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок у Ковельському та Камінь-Каширському районах.
Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків заступника начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсів Михайло Тимощук.
З його слів, через загрозу підтоплення у колишніх Любешівському й Ратнівському районах працюють вісім насосних станцій на Заболоттівській, Турській, Кортеліській, Щедрогірській, Цирській, Підкормільська та Заріцькій осушувальних системах, а також станція у селищі Любешів.
"На сьогодні ці насосні станції працюють. За останній тиждень погодні умови покращилися, опадів не було. В окремих населених пунктах фермери продовжили посів озимих культур", – зазначив посадовець.
Михайло Тимощук додав, що тривалі дощі у вересні (110 мм опадів при нормі 61 мм) стали причиною зростання рівнів поверхневих та ґрунтових вод. У вересні зливи пройшли в південних районах області, зокрема Луцькому та Володимирському районах, а на початку жовтня значні опади випали в Ковельському та Камінь-Каширському районах.
Впродовж усього першого місяця осені волинські синоптики фіксували аномально холодну та дощову погоду. Лише у Луцькому районі у вересні випало 250 % від місячної норми.
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Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків заступника начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсів Михайло Тимощук.
З його слів, через загрозу підтоплення у колишніх Любешівському й Ратнівському районах працюють вісім насосних станцій на Заболоттівській, Турській, Кортеліській, Щедрогірській, Цирській, Підкормільська та Заріцькій осушувальних системах, а також станція у селищі Любешів.
"На сьогодні ці насосні станції працюють. За останній тиждень погодні умови покращилися, опадів не було. В окремих населених пунктах фермери продовжили посів озимих культур", – зазначив посадовець.
Михайло Тимощук додав, що тривалі дощі у вересні (110 мм опадів при нормі 61 мм) стали причиною зростання рівнів поверхневих та ґрунтових вод. У вересні зливи пройшли в південних районах області, зокрема Луцькому та Володимирському районах, а на початку жовтня значні опади випали в Ковельському та Камінь-Каширському районах.
Впродовж усього першого місяця осені волинські синоптики фіксували аномально холодну та дощову погоду. Лише у Луцькому районі у вересні випало 250 % від місячної норми.
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