Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримало 8 людей і назвало організатором ГУР та Буданова

Кирило Буданов.



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"У межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що ФСБ спільно з СК РФ дійшли висновку, що "організатором" вибуху на Кримському мосту було Головне управління розвідки МО України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.



За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе. До переправлення вантажу начебто були залучені громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту , за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівникПро це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"."У межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину", - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що ФСБ спільно з СК РФ дійшли висновку, що "організатором" вибуху на Кримському мосту було Головне управління розвідки МО України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе. До переправлення вантажу начебто були залучені громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.

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