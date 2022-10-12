Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримало 8 людей і назвало організатором ГУР та Буданова

Вибух на Кримському мосту: ФСБ затримало 8 людей і назвало організатором ГУР та Буданова
ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

"У межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ФСБ спільно з СК РФ дійшли висновку, що "організатором" вибуху на Кримському мосту було Головне управління розвідки МО України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій закамуфлювали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе. До переправлення вантажу начебто були залучені громадяни України, Грузії та один громадянин Вірменії.

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Теги: Росія, Україна, війна, Кримський міст
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