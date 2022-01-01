Горить кримський міст

На кримському мосту спалахнула пожежа. Рух мостом перекрито.Про це повідомляють російські ЗМІ. Інформація про це просто таки заполонила соцмережі українців вранці 8 жовтня."Цистерна з паливом, за попередніми даними, горить на одній із ділянок Кримського мосту, судноплавні арки не пошкоджені, повідомив "радник голови Криму", — пишуть "РИА Новости".У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили, що рух мостом припинено.Так званий "радник голови Криму" Олег Крючков повідомив, що на під’їздах до мосту для водіїв розгортають пункти обігріву та харчування. Він заявив, що "про причини і наслідки пожежі поки говорити зарано".Пошкоджений на кримському мосту потяг ішов з Тамані, передає KerchFM.В мережі з'явилися відео пожежі.