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В Україні діє близько 120 батальйонно-тактичних груп армії РФ, – Наєв

В Україні діє близько 120 батальйонно-тактичних груп армії РФ, – Наєв
На сьогодні на території України діє близько 120 батальйонно-тактичних груп армії РФ загальною чисельністю майже 162 тисячі осіб.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Укрінформ.

"На початку збройної агресії було близько 90 БТГ загальною чисельністю близько 140 тис. осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 БТГ загальною чисельністю близько 162 тис. осіб", - сказав Наєв.

Водночас, за його словами, потужність "другої армії світу" більше уявна, ніж реальна.

"В РФ більш уявна могутність, показуха. Їхні командири завжди зростали по службі тільки завдяки лояльності до військово-політичного керівництва росії, до своїх командирів, і по службі у них просувались не ті, хто спроможні, професійно підготовлені, а ті, хто гарно каже щось добре своєму начальнику, закриває очі на свої прорахунки і подає як свій успіх", - зазначив командувач ОС.

Щодо забезпеченості ворога снарядами - за оцінкою Наєва, їх загальна кількість дещо зменшилась, але це не має вводити в оману, оскільки пов'язано це зі зменшенням фронту оборони.

"По ракетах у них є проблема з "Іскандерами" і з ракетами до систем "Точка", це факт. Також є проблема з реактивними снарядами до систем "Смерч" і "Ураган". Вони здійснюють підвезення цих реактивних снарядів, у тому числі з території республіки Білорусь. Тобто, збройні сили Білорусі віддають їм ці снаряди. Щодо ствольної артилерії, мінометів, то на снарядний "голод" (загарбників - ред.) ми не розраховуємо", - сказав Наєв.


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Теги: Росія, Україна, війна
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