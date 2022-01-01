Українські військові повідомили про збої в роботі Starlink: Маск відповів
Сьогодні, 03:45
Українські військовослужбовці повідомили 7 жовтня про проблеми у роботі системи супутникового інтернету Starlink в зоні бойових дій на сході та півдні держави.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Financial Times та на джерела серед українських офіційних посадовців.
За даними видання, проблеми спостерігаються у прифронтовій зоні на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині. Один зі співрозмовників Financial Times зазначив, що деякі відключення останніми тижнями призвели до "катастрофічних проблем зі зв’язком".
Окрім того, проблеми фіксувалися у Херсонській та Запорізькій областях. У цих випадках зв’язок зникав, коли ЗСУ проривалися у райони, окуповані військами РФ.
Експерти, з якими спілкувалося видання, припустили, що причиною проблем могло стати цілеспрямоване рішення SpaceX обмежити доступ до мережі у цих регіонах, зокрема, щоб запобігти її неправомірному використанню російськими військами.
Водночас Ілон Маск заявив, що інформація від Financial Times є помилковою.
"У цій статті невірно повідомляється, що термінали і послуги Starlink були оплачені, тоді як була оплачена лише невелика частина. Їх робота обходиться SpaceX в $ 80 млн, до кінця року сума перевищить $ 100 млн", — написав мільярдер у Twitter.
Маск додав, що те, що відбувається на фронті, є конфіденційною інформацією.
Нагадаємо, що система Starlink, якою володіє компанія Ілона Маска SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях.
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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Financial Times та на джерела серед українських офіційних посадовців.
За даними видання, проблеми спостерігаються у прифронтовій зоні на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині. Один зі співрозмовників Financial Times зазначив, що деякі відключення останніми тижнями призвели до "катастрофічних проблем зі зв’язком".
Окрім того, проблеми фіксувалися у Херсонській та Запорізькій областях. У цих випадках зв’язок зникав, коли ЗСУ проривалися у райони, окуповані військами РФ.
Експерти, з якими спілкувалося видання, припустили, що причиною проблем могло стати цілеспрямоване рішення SpaceX обмежити доступ до мережі у цих регіонах, зокрема, щоб запобігти її неправомірному використанню російськими військами.
Водночас Ілон Маск заявив, що інформація від Financial Times є помилковою.
"У цій статті невірно повідомляється, що термінали і послуги Starlink були оплачені, тоді як була оплачена лише невелика частина. Їх робота обходиться SpaceX в $ 80 млн, до кінця року сума перевищить $ 100 млн", — написав мільярдер у Twitter.
Маск додав, що те, що відбувається на фронті, є конфіденційною інформацією.
Нагадаємо, що система Starlink, якою володіє компанія Ілона Маска SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях.
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