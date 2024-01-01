Порушення ПДР на перехрестях: на Волині вже постраждали 14 людей
Сьогодні, 12:19
На Волині водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху, патрульні притягують до адміністративної відповідальності.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Щодня волинські патрульні фіксують порушення правил дорожнього руху. Та найчастішим є порушення проїзду перехресть та ігнорування сигналів світлофора.
Патрульні нагадали правила дорожнього руху:
- зелений дозволяє рух;
- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.
До слова, через порушення правил проїзду перехресть від початку року на території Волинської області зафіксували 43 ДТП в яких травмувалося 14 громадян і одна людина загинула.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Щодня волинські патрульні фіксують порушення правил дорожнього руху. Та найчастішим є порушення проїзду перехресть та ігнорування сигналів світлофора.
Патрульні нагадали правила дорожнього руху:
- зелений дозволяє рух;
- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.
До слова, через порушення правил проїзду перехресть від початку року на території Волинської області зафіксували 43 ДТП в яких травмувалося 14 громадян і одна людина загинула.
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