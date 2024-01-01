Порушення ПДР на перехрестях: на Волині вже постраждали 14 людей

На Волині водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху, патрульні притягують до адміністративної відповідальності.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Щодня волинські патрульні фіксують порушення правил дорожнього руху. Та найчастішим є порушення проїзду перехресть та ігнорування сигналів світлофора.Патрульні нагадали правила дорожнього руху:- зелений дозволяє рух;- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.До слова, через порушення правил проїзду перехресть від початку року на території Волинської області зафіксували 43в яких травмувалося 14 громадян і одна людина загинула.