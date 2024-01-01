На Волині спіймали 25-річного браконьєра: рибалив забороненим знаряддям. ФОТО

Учора, 2 травня, під час відпрацювання поліцейські офіцери громади між селами Верхи та Карпилівка викрили 25-річного місцевого мешканця, який здійснював незаконний вилов риби на меліоративній канаві. Чоловік виловлював рибу забороненим знаряддям – риболовною сіткою з металевою рамкою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Усю рибу: щуки, в’юни, ратани звичайні та заборонене знаряддя вилучили й направили на відповідальне зберігання.За цим фактом слідчі внесли відомості за ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.з квітня до червня в Україні заборонено будь-який вилов риби.Поліція нагадує: за порушення правил рибальства в нерестовий період передбачена як адміністративна так і кримінальна відповідальність. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно з частинами 3 та 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 34 до 680 грн.За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 Кримінального Кодексу України. За таке діяння передбачено штраф від 17000 до 85000 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.Профілактичні заходи «Нерест» триватимуть до 16 червня.