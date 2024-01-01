У лікарні у Дніпрі обірвалося життя Героя з Волині
Сьогодні, 11:15
В обласній клінічній лікарні у Дніпрі зупинилося серце військовослужбовця Андрія Беднарчука з Волині.
Про це в телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер із сумом сповістив про смерть іще одного захисника з Володимира – Беднарчука Андрія Миколайовича, 1974 року народження.
Солдат, майстер ремонтного відділення був призваний до лав ЗСУ у листопаді 2023 року.
На жаль, його життя обірвалося через хворобу 1 травня в обласній клінічній лікарні Дніпра.
«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана Захиснику. Про день та час прощання з Андрієм Беднарчуком повідомлю згодом», - додав Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер із сумом сповістив про смерть іще одного захисника з Володимира – Беднарчука Андрія Миколайовича, 1974 року народження.
Солдат, майстер ремонтного відділення був призваний до лав ЗСУ у листопаді 2023 року.
На жаль, його життя обірвалося через хворобу 1 травня в обласній клінічній лікарні Дніпра.
«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана Захиснику. Про день та час прощання з Андрієм Беднарчуком повідомлю згодом», - додав Ігор Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У лікарні у Дніпрі обірвалося життя Героя з Волині
Сьогодні, 11:15
У Луцьку від отруєння невідомою речовиною помер 2-річний хлопчик
Сьогодні, 11:11
У ГУР заявили, що Україна не може виграти лише на полі бою: такі війни закінчуються договорами
Сьогодні, 10:50