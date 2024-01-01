У лікарні у Дніпрі обірвалося життя Героя з Волині

В обласній клінічній лікарні у Дніпрі зупинилося серце військовослужбовцяз Волині.Про це в телеграмі повідомив Володимирський міський головаМер із сумом сповістив про смерть іще одного захисника з Володимира – Беднарчука Андрія Миколайовича, 1974 року народження.Солдат, майстер ремонтного відділення був призваний до лав ЗСУ у листопаді 2023 року.На жаль, його життя обірвалося через хворобу 1 травня в обласній клінічній лікарні Дніпра.«Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана Захиснику. Про день та час прощання з Андрієм Беднарчуком повідомлю згодом», - додав Ігор Пальонка.