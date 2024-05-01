У ГУР заявили, що Україна не може виграти лише на полі бою: такі війни закінчуються договорами

У ГУР заявили, що Україна не може виграти лише на полі бою: такі війни закінчуються договорами
Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. Він вважає, що такі війни можуть закінчуватися лише договорами.

Про це пише Українська правда з посиланням на The Economist.

За його словами, навіть якби Україна змогла відтіснити російські війська до кордонів, а це все віддаленіша перспектива, це не закінчило б війну.

Скібіцький зазначив, що наразі обидві сторони намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року, вважає він.

До того часу росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Російські військові виробничі потужності розширилися, але досягнуть плато на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів.

Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, зброя закінчиться в Україні першою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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