Сьогодні у Ковелі відбудеться мирна акція протесту дружин військових, які служать у 100-ій ОМБр

Сьогодні, 3 травня, у Ковелі відбудеться мирна акція протесту дружин військових, які служать у 100-тій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Жінки хочуть привернути увагу та надати розголосу тому, що ця волинська бригада, яка ще донедавна була ТРО, не підготовлена для боїв у гарячих точках без належного озброєння та підтримки.Про це повідомили організатори мирної акції."3 травня 2024 року об 11.00 годині по вулиці Володимирській в районі супермаркету Епіцентр, ми, члени сімей та родин військовослужбовців 100 ОМБР, виходимо на одногодинну мирну акцію протесту з перекриттям автомобільного шляху на пішохідному переході "Ні, злочинним діям командування "Сотки", - йдеться у їхньому зверненні.Нагадаємо, що командування Збройних сил України ухвалило рішення реорганізувати 100-ту Обр ТРО в 100-ту ОМБр. Згодом Волинську 100 ОМБр передислокували на Донеччину.До її складу входять чотири батальйони: Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.