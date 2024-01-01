Сьогодні у Ковелі відбудеться мирна акція протесту дружин військових, які служать у 100-ій ОМБр

Сьогодні у Ковелі відбудеться мирна акція протесту дружин військових, які служать у 100-ій ОМБр
Сьогодні, 3 травня, у Ковелі відбудеться мирна акція протесту дружин військових, які служать у 100-тій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Жінки хочуть привернути увагу та надати розголосу тому, що ця волинська бригада, яка ще донедавна була ТРО, не підготовлена для боїв у гарячих точках без належного озброєння та підтримки.

Про це повідомили організатори мирної акції.

"3 травня 2024 року об 11.00 годині по вулиці Володимирській в районі супермаркету Епіцентр, ми, члени сімей та родин військовослужбовців 100 ОМБР, виходимо на одногодинну мирну акцію протесту з перекриттям автомобільного шляху на пішохідному переході "Ні, злочинним діям командування "Сотки", - йдеться у їхньому зверненні.

Нагадаємо, що командування Збройних сил України ухвалило рішення реорганізувати 100-ту Обр ТРО в 100-ту ОМБр. Згодом Волинську 100 ОМБр передислокували на Донеччину.

До її складу входять чотири батальйони: Ковельський, Камінь-Каширський, Володимирський та батальйон Луцького району. У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.

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Теги: Волинська бригада, тероборонівці, акція протесту
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