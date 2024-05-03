Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території рф

Девід Кемерон у четвер відвідав Україну та заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території росії.



Як пише



Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, "у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут".



Для колишнього прем'єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС. У столиці він зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.



Міністерка закордонних справ Латвії заявила, що деякі держави дають Україні зброю без обмежень щодо її використання на території рф.



Наприкінця квітня до України також завітала британська королівська особа - дружина брата короля принца Едварда герцогиня Софі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорду четвер відвідав Україну та заявив журналістам, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території росії.Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, дипломат розповів, що "Україна має це право, і це зрозуміло: коли росія б'є по українській території, є потреба захищатися".Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, "у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут".Для колишнього прем'єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС. У столиці він зустрівся зі своїм українським колегоюта президентомМіністерка закордонних справ Латвії заявила, що деякі держави дають Україні зброю без обмежень щодо її використання на території рф.Наприкінця квітня до України також завітала британська королівська особа - дружина брата короля принцагерцогиня

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