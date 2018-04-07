На Волині у Великодню ніч чергуватимуть майже тисяча правоохоронців

На Волині у Великодню ніч чергуватимуть майже тисяча правоохоронців
На Великдень, 5 травня, на території Волині збільшать кількість нарядів поліції. Майже 1 000 поліцейських чергуватимуть у місцях проведення богослужінь.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Ольга Бузулук.

У разі потреби правоохоронці будуть проводити профілактичні та роз'яснювальні бесіди. Як додала речниця, з розумінням ставитимуться до бажання людей дотримуватися великодніх традицій.

"Але ми просимо: якщо люди хочуть піти до храму, то зробити це до 12 години ночі, і до 5 години ранку намагатися не залишати культову споруду. Громадян просимо ставитися з розумінням до роботи поліції, адже поліцейські можуть зупинити ту чи іншу особу, перевіряти документи, які обов'язково треба носити з собою", — сказала Ольга Бузулук.

Також речниця зазначила, що на випадок повітряної тривоги волинянам слід подбати про власну безпеку та перейти в укриття.

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Теги: Великдень, правоохоронці
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