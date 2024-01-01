У Луцьку від отруєння невідомою речовиною помер 2-річний хлопчик

фактом смерті дворічного хлопчика у Луцьку правоохоронці розпочали кримінальне провадження.



Результати розтину показали, що попередня причина смерті дитини — отруєння невідомою речовиною, розповіла Анна Павловська.



Наразі ще триває ряд експертиз, які мають встановити, якою саме речовиною отруївся хлопчик.



За даними правоохоронців, повідомлення про смерть дитини отримали 1 травня орієнтовно о 17:00. 24-річна матір розповіла, що заснула разом із сином вдень, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які констатували смерть дитини.



Як додали в Нацполіції області, слідчі вже опитали співмешканця матері — 33-річного чоловіка, який раніше притягувався до адмінвідповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Задворічного хлопчика у Луцьку правоохоронці розпочали кримінальне провадження.Результати розтину показали, що попередня причина смерті дитини — отруєння невідомою речовиною, розповіла Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції ВолиніНаразі ще триває ряд експертиз, які мають встановити, якою саме речовиною отруївся хлопчик.За даними правоохоронців, повідомлення про смерть дитини отримали 1 травня орієнтовно о 17:00. 24-річна матір розповіла, що заснула разом із сином вдень, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які констатували смерть дитини.Як додали в Нацполіції області, слідчі вже опитали співмешканця матері — 33-річного чоловіка, який раніше притягувався до адмінвідповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію