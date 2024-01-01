У Луцьку від отруєння невідомою речовиною помер 2-річний хлопчик

У Луцьку від отруєння невідомою речовиною помер 2-річний хлопчик
За фактом смерті дворічного хлопчика у Луцьку правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Результати розтину показали, що попередня причина смерті дитини — отруєння невідомою речовиною, розповіла Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська.

Наразі ще триває ряд експертиз, які мають встановити, якою саме речовиною отруївся хлопчик.

За даними правоохоронців, повідомлення про смерть дитини отримали 1 травня орієнтовно о 17:00. 24-річна матір розповіла, що заснула разом із сином вдень, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які констатували смерть дитини.

Як додали в Нацполіції області, слідчі вже опитали співмешканця матері — 33-річного чоловіка, який раніше притягувався до адмінвідповідальності.


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Теги: смерть, Волинь
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