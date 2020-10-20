У Луцьку жінка заморила дитину голодом: маля померло
Сьогодні, 21:15
Через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.
19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), повідомили у пресслужбі обласної прокуратури..
Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.
Маля померло.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
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19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), повідомили у пресслужбі обласної прокуратури..
Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.
Маля померло.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
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