У Луцькому районі почав діяти новий дитячий будинок сімейного типу

У Луцькому районі почав діяти новий дитячий будинок сімейного типу
У селі Рованці Боратинської громади подружжя Наталії та Андрія Вишневських створило дитячий будинок сімейного типу.
Про це повідомили в Луцькій районній державній адміністрації.

Згідно з розпорядженням керівника Луцької районної військової адміністрації Анатолія Костика, до такої сімейної форми на виховання та спільне проживання влаштували семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У родині Вишневських, зазначили в РДА, будуть виховуватися п’ятеро хлопців віком від 7 до 17 років і двоє дівчат 12 й 16-річного віку.

Торік на Волині орієнтовно 400 дітей отримували догляд у прийомних сім'ях і будинках сімейного типу. Усього таких сімейних форм виховання в області було понад 120. Щороку в області понад 250 дітей набувають статус дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Теги: дитбудинок сімейного типу, рованці
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