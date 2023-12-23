У Луцькому районі почав діяти новий дитячий будинок сімейного типу

У селі Рованці Боратинської громади подружжятастворило дитячий будинок сімейного типу.Про це повідомили в Луцькій районній державній адміністрації.Згідно з розпорядженням керівника Луцької районної військової адміністрації, до такої сімейної форми на виховання та спільне проживання влаштували семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.У родині Вишневських, зазначили в РДА, будуть виховуватися п’ятеро хлопців віком від 7 до 17 років і двоє дівчат 12 й 16-річного віку.Торік на Волині орієнтовно 400 дітей отримували догляд у прийомних сім'ях і будинках сімейного типу. Усього таких сімейних форм виховання в області було понад 120. Щороку в області понад 250 дітей набувають статус дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.