Лише зарплата, 8 тисяч доларів готівки та квартира: що у декларації Локачинського голови Богдана Іуса

Лише зарплата, 8 тисяч доларів готівки та квартира: що у декларації Локачинського голови Богдана Іуса
Локачинський селищний голова Богдан Іус за 2023 рік задекларував лише заробітну плату, готівкові заощадження та квартиру.

Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 20 березня, передає "Конкурент".

Богдан Іус вказав у документі також свою дружину Ірину.

Минулого року на посаді очільника Локачинської територіальної громади йому вдалось заробити 530 072 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували трохи більше 44 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.

Його дружина Ірина, працюючи в управління гуманітарної політики Локачинської селищної ради, отримала 206 296 гривень зарплати та 2007 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від того ж управління, в якому працює.

Очільник Локачинської громади із 1995 року є власником квартири у Локачах, площею 48,8 квадратних метри.

Задекларованих транспортних засобів у подружжя немає.

Богдан Іус минулоріч зберігав на банківському рахунку 63 439 гривень, а також 8 тисяч доларів готівкою.

Його дружина на банківському рахунку мала 7422 гривні, а готівкою заощадила 7 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: декларація, Іус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тролейбуси №4 та №4а змінять маршрут
Сьогодні, 23:12
Лише зарплата, 8 тисяч доларів готівки та квартира: що у декларації Локачинського голови Богдана Іуса
Сьогодні, 22:41
У голови Волинської ОВА - новий заступник
Сьогодні, 22:29
У Луцькому районі почав діяти новий дитячий будинок сімейного типу
Сьогодні, 22:16
Луцьким школам дозволили «дистанційку» на два дні: подробиці
Сьогодні, 21:44
Схожі новини
Сім земельних ділянок, зарплата та пенсія: що в декларації Доросинівського голови Миколи Касянчука Сім земельних ділянок, зарплата та пенсія: що в декларації Доросинівського голови Миколи Касянчука
23 квітень, 07:15
Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис Зарплата, хата і авто: що задекларував голова Копачівської громади Совтис
22 квітень, 22:14
Два будинки та три ділянки: що ще у декларації Цуманського селищного голови Анатолія Дорошука Два будинки та три ділянки: що ще у декларації Цуманського селищного голови Анатолія Дорошука
21 квітень, 22:17
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко подав декларацію за 2023 рік Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко подав декларацію за 2023 рік
18 квітень, 21:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тролейбуси №4 та №4а змінять маршрут
Сьогодні, 23:12
 0
Лише зарплата, 8 тисяч доларів готівки та квартира: що у декларації Локачинського голови Богдана Іуса
Сьогодні, 22:41
 0
У голови Волинської ОВА - новий заступник
Сьогодні, 22:29
 0
У Луцькому районі почав діяти новий дитячий будинок сімейного типу
Сьогодні, 22:16
 0
Луцьким школам дозволили «дистанційку» на два дні: подробиці
Сьогодні, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8