Лише зарплата, 8 тисяч доларів готівки та квартира: що у декларації Локачинського голови Богдана Іуса

Богдан Іус за 2023 рік задекларував лише заробітну плату, готівкові заощадження та квартиру.



Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 20 березня, передає



Богдан Іус вказав у документі також свою дружину Ірину.



Минулого року на посаді очільника Локачинської територіальної громади йому вдалось заробити 530 072 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували трохи більше 44 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Його дружина Ірина, працюючи в управління гуманітарної політики Локачинської селищної ради, отримала 206 296 гривень зарплати та 2007 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від того ж управління, в якому працює.



Очільник Локачинської громади із 1995 року є власником квартири у Локачах, площею 48,8 квадратних метри.



Задекларованих транспортних засобів у подружжя немає.



Богдан Іус минулоріч зберігав на банківському рахунку 63 439 гривень, а також 8 тисяч доларів готівкою.



Його дружина на банківському рахунку мала 7422 гривні, а готівкою заощадила 7 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Локачинський селищний головаза 2023 рік задекларував лише заробітну плату, готівкові заощадження та квартиру.Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 20 березня, передає "Конкурент" Богдан Іус вказав у документі також свою дружинуМинулого року на посаді очільника Локачинської територіальної громади йому вдалось заробити 530 072 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували трохи більше 44 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Його дружина Ірина, працюючи в управління гуманітарної політики Локачинської селищної ради, отримала 206 296 гривень зарплати та 2007 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від того ж управління, в якому працює.Очільник Локачинської громади із 1995 року є власником квартири у Локачах, площею 48,8 квадратних метри.Задекларованих транспортних засобів у подружжя немає.Богдан Іус минулоріч зберігав на банківському рахунку 63 439 гривень, а також 8 тисяч доларів готівкою.Його дружина на банківському рахунку мала 7422 гривні, а готівкою заощадила 7 тисяч доларів.

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