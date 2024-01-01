Лише зарплата, 8 тисяч доларів готівки та квартира: що у декларації Локачинського голови Богдана Іуса
Сьогодні, 22:41
Локачинський селищний голова Богдан Іус за 2023 рік задекларував лише заробітну плату, готівкові заощадження та квартиру.
Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 20 березня, передає "Конкурент".
Богдан Іус вказав у документі також свою дружину Ірину.
Минулого року на посаді очільника Локачинської територіальної громади йому вдалось заробити 530 072 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували трохи більше 44 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.
Його дружина Ірина, працюючи в управління гуманітарної політики Локачинської селищної ради, отримала 206 296 гривень зарплати та 2007 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від того ж управління, в якому працює.
Очільник Локачинської громади із 1995 року є власником квартири у Локачах, площею 48,8 квадратних метри.
Задекларованих транспортних засобів у подружжя немає.
Богдан Іус минулоріч зберігав на банківському рахунку 63 439 гривень, а також 8 тисяч доларів готівкою.
Його дружина на банківському рахунку мала 7422 гривні, а готівкою заощадила 7 тисяч доларів.
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Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 20 березня, передає "Конкурент".
Богдан Іус вказав у документі також свою дружину Ірину.
Минулого року на посаді очільника Локачинської територіальної громади йому вдалось заробити 530 072 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували трохи більше 44 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.
Його дружина Ірина, працюючи в управління гуманітарної політики Локачинської селищної ради, отримала 206 296 гривень зарплати та 2007 гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від того ж управління, в якому працює.
Очільник Локачинської громади із 1995 року є власником квартири у Локачах, площею 48,8 квадратних метри.
Задекларованих транспортних засобів у подружжя немає.
Богдан Іус минулоріч зберігав на банківському рахунку 63 439 гривень, а також 8 тисяч доларів готівкою.
Його дружина на банківському рахунку мала 7422 гривні, а готівкою заощадила 7 тисяч доларів.
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