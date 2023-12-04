У Луцьку тролейбуси №4 та №4а змінять маршрут





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



1 травня, у зв’язку з проведенням ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» реконструкції електричної лінії 35 кВ, буде внесено зміни у рух тролейбусів № 4 та 4а «Залізничний вокзал – селище Вересневе».



З 05:00 години 1 травня рух тролейбусів за вищезазначеними маршрутами буде виконуватись до зупинки «Районні електромережі» на вул. Львівській.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 1 травня, тролейбуси за маршрутами № 4 та 4а курсуватимуть лише до зупинки «Районні електромережі» на вул. Львівській.Про це повідомили у Луцькій міській раді.1 травня, у зв’язку з проведенням ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС» реконструкції електричної лінії 35 кВ, буде внесено зміни у рух тролейбусів № 4 та 4а «Залізничний вокзал – селище Вересневе».З 05:00 години 1 травня рух тролейбусів за вищезазначеними маршрутами буде виконуватись до зупинки «Районні електромережі» на вул. Львівській.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію