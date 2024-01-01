У голови Волинської ОВА - новий заступник

Юрія Погуляйка стане Тарас Шкітер.



Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення у вівторок, 30 квітня, повідомляє 12 канал, передає



Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. За освітою він стоматолог.



Нині є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим заступником голови Волинської ОВАстанеКабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення у вівторок, 30 квітня, повідомляє 12 канал, передає ВСН Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. За освітою він стоматолог.Нині є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент»

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