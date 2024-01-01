У голови Волинської ОВА - новий заступник

У голови Волинської ОВА - новий заступник
Новим заступником голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка стане Тарас Шкітер.

Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення у вівторок, 30 квітня, повідомляє 12 канал, передає ВСН.

Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. За освітою він стоматолог.

Нині є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент»

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Теги: Волинська ОВА, Тарас Шкітер
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