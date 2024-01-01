У голови Волинської ОВА - новий заступник
Сьогодні, 22:29
Новим заступником голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка стане Тарас Шкітер.
Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення у вівторок, 30 квітня, повідомляє 12 канал, передає ВСН.
Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. За освітою він стоматолог.
Нині є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент»
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Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення у вівторок, 30 квітня, повідомляє 12 канал, передає ВСН.
Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. За освітою він стоматолог.
Нині є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент»
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