Луцьким школам дозволили «дистанційку» на два дні: подробиці
Сьогодні, 21:44
У Луцьку 3 та 6 травня учні у школу не підуть.
Про це повідомляє 12 канал, передає "Конкурент".
За словами очільника управління освіти міста Віталія Бондаря, аби максимально зробити безпечним та якісним навчальний процес, зважаючи на свято, діти у п'ятницю, 3 травня і в понеділок 6 до шкіл не підуть.
«Логічно буде 3 травня, це у нас переддень Великодня, провести у форматі з використанням технології дистанційного навчання. І, власне, по бажанню керівників закладів освіти щодо понеділка, це 6 травня, 3-4 травня і 6 травня, відповідно, також в форматі дистанційного навчання. Ну, зазвичай по бажанню керівників закладів освіти. Розуміємо, що є різні вимоги різних закладів освіти, специфіка закладів освіти, то будемо виходити з того, що є», – зазначив він.
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Про це повідомляє 12 канал, передає "Конкурент".
За словами очільника управління освіти міста Віталія Бондаря, аби максимально зробити безпечним та якісним навчальний процес, зважаючи на свято, діти у п'ятницю, 3 травня і в понеділок 6 до шкіл не підуть.
«Логічно буде 3 травня, це у нас переддень Великодня, провести у форматі з використанням технології дистанційного навчання. І, власне, по бажанню керівників закладів освіти щодо понеділка, це 6 травня, 3-4 травня і 6 травня, відповідно, також в форматі дистанційного навчання. Ну, зазвичай по бажанню керівників закладів освіти. Розуміємо, що є різні вимоги різних закладів освіти, специфіка закладів освіти, то будемо виходити з того, що є», – зазначив він.
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