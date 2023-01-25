Луцьким школам дозволили «дистанційку» на два дні: подробиці





Про це повідомляє 12 канал, передає



За словами очільника управління освіти міста Віталія Бондаря, аби максимально зробити безпечним та якісним навчальний процес, зважаючи на свято, діти у п'ятницю, 3 травня і в понеділок 6 до шкіл не підуть.



«Логічно буде 3 травня, це у нас переддень Великодня, провести у форматі з використанням технології дистанційного навчання. І, власне, по бажанню керівників закладів освіти щодо понеділка, це 6 травня, 3-4 травня і 6 травня, відповідно, також в форматі дистанційного навчання. Ну, зазвичай по бажанню керівників закладів освіти. Розуміємо, що є різні вимоги різних закладів освіти, специфіка закладів освіти, то будемо виходити з того, що є», – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 3 та 6 травня учні у школу не підуть.Про це повідомляє 12 канал, передає "Конкурент" За словами очільника управління освіти міста Віталія Бондаря, аби максимально зробити безпечним та якісним навчальний процес, зважаючи на свято, діти у п'ятницю, 3 травня і в понеділок 6 до шкіл не підуть.«Логічно буде 3 травня, це у нас переддень Великодня, провести у форматі з використанням технології дистанційного навчання. І, власне, по бажанню керівників закладів освіти щодо понеділка, це 6 травня, 3-4 травня і 6 травня, відповідно, також в форматі дистанційного навчання. Ну, зазвичай по бажанню керівників закладів освіти. Розуміємо, що є різні вимоги різних закладів освіти, специфіка закладів освіти, то будемо виходити з того, що є», – зазначив він.

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