На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Мельник
Сьогодні, 20:24
На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Мельник.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
«Ще одне молоде життя загубили кляті росіяни. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина, жителя села Велика Глуша – Мельника Івана Юрійовича, 1995 року народження», – йдеться у повідомленні.
Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 29 квітня 2024 року.
Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
«Ще одне молоде життя загубили кляті росіяни. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина, жителя села Велика Глуша – Мельника Івана Юрійовича, 1995 року народження», – йдеться у повідомленні.
Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 29 квітня 2024 року.
Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.
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