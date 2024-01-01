На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Мельник

Іван Мельник.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



«Ще одне молоде життя загубили кляті росіяни. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина, жителя села Велика Глуша – Мельника Івана Юрійовича, 1995 року народження», – йдеться у повідомленні.



Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 29 квітня 2024 року.



Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді.«Ще одне молоде життя загубили кляті росіяни. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина, жителя села Велика Глуша – Мельника Івана Юрійовича, 1995 року народження», – йдеться у повідомленні.Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 29 квітня 2024 року.Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.

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