На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Мельник

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Мельник
На Донеччині загинув воїн з Волині Іван Мельник.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

«Ще одне молоде життя загубили кляті росіяни. З глибоким жалем і скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина, жителя села Велика Глуша – Мельника Івана Юрійовича, 1995 року народження», – йдеться у повідомленні.

Життя бійця трагічно і завчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 29 квітня 2024 року.

Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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