Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.

Область

Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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