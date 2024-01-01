Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.
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