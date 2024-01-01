Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харкову
Сьогодні, 19:00
Сьогодні, 30 квітня, вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста. Одна людина загинула, є постраждалі.
Про це інформує ДСНС.
У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.
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Про це інформує ДСНС.
У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.
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