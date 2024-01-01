Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харкову





Про це інформує ДСНС.



У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.



У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 квітня, вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста. Одна людина загинула, є постраждалі.Про це інформує ДСНС.У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

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