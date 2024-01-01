Поява артиста з Волині Yaktak на «Євробаченні» виявилась жартом
Сьогодні, 01:31
Новина про те, що відомий артист з Волині Yaktak виступить в інтервал-акті «Євробачення», виявилась жартом.
Про це розповіла телеведуча Анна Тульєва в соціальній мережі «Instagram», передає ВСН.
Артист не з'явиться на пісенному конкурсі «Євробачення-2024». Анна просто пожартувала про його появу в інтервал-акті. Насправді ж його концерт заплановий у столиці Данії - Копенгагені.
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Про це розповіла телеведуча Анна Тульєва в соціальній мережі «Instagram», передає ВСН.
Артист не з'явиться на пісенному конкурсі «Євробачення-2024». Анна просто пожартувала про його появу в інтервал-акті. Насправді ж його концерт заплановий у столиці Данії - Копенгагені.
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