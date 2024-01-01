Міжнародні та державні свята в травні 2024 року: як працюватимуть та відпочиватимуть українці

Міжнародні та державні свята в травні 2024 року: як працюватимуть та відпочиватимуть українці
Зазвичай у травні українці мають декілька додаткових вихідних — 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам'яті та перемоги над нацизмом). На останній весняний місяць 2024 року також припадає одне з найбільших церковних свят у християн східного обряду — Великдень (5 травня).

Однак через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (від 6 лютого 2024 року він був подовжений ще на 90 діб) додаткових вихідних у травні не буде. Хоча деякі роботодавці можуть за бажанням їх робити, передає ТСН.

Травень 2024 року: коли українці будуть відпочивати і працювати

Традиційно в травні 2024 року буде 31 день, а з них – 23 робочих дні і 8 – офіційних вихідних (субота й неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 і 31 травня. А ось на відпочинок слід чекати 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 травня.

Міжнародні й державні свята в травні 2024 року: календар, що і коли святкуємо

1 травня – День праці;
3 травня – Вcесвітній день свободи друку (преси);
7 травня – День радіо;
8 травня – День пам’ятіта перемоги над нацизмом; Міжнародний день Червоного Хреста;
9 травня – День Європи (міжнародний);
12 травня – День матері; Всесвітній день медичних сестер;
15 травня – Міжнародний день сімей;
17 травня – Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства;
18 травня – День науки; Міжнародний день музеїв; День Європи (український);
19 травня – Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних тa дитячих громадських організацій; День пам'ятi жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'ятi людей, що померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби iз гепатитами;
20 травня – День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога;
21 травня – Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку;
22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності;
23 травня – Свято Героїв;
24 травня – День слов'янської писемності тa культури;
25 травня – День філолога; День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження;
26 травня – День хіміка; День Києва;
28 травня – День прикордонника;
29 травня – Міжнародний день миротворців ООН;
31 травня – Всесвітній день без тютюну; День зварювальника.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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